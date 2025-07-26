Bergüzar Korel'den bebek isteği paylaşımı

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli bir anı paylaşan Korel, kızı Leyla'nın, "Bana bebek yap" ısrarını esprili bir dille takipçilerine aktardı;

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Korel; "Leyla bana bebek yap diyor, buna takmış vaziyette. Elinde bir dinozor sürekli karnıma koyuyor. Yavrum Ali'm tabii panik içinde, 'Üçümüz yeteriz, öyle şakalar yapma' derkenki korkusu ve ikna çabası..."

Oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise günlük hayatlarından bir kesiti mizahi bir dille anlattı:

"Her anımız sitcom sahnesi gibi. Tüm bunlar olurken bir influencer en şık kıyafetleriyle sokakta fotoğraf çekiyor. Ben kapıda yalınayak oturuyorum. O sırada babamız gelip, 'Biraz kavun yiyin' diyor. Benim halim zaten ortada… Tam bir '3 kids in London' durumu."

Fotoğraflar: Instagram