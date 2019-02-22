Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Berkay, "Beni bir salmadınız, rahat bırakmadınız arkadaşlar. Ne yapacağım artık bilmiyorum" dedi.
"HAKLININ ACELESİ YOKTUR"
Sürekli bu tarz haberlerin içinde adının geçmesini soran muhabirlere açıklama yapan şarkıcı, "Bakın arkadaşlar, ben bügün sosyal medyada bir şey paylaştım. Ben neyin, niye yapıldığının çok iyi farkındayım. Benim için sıkıntı yok, haklının acelesi yoktur. Haksızın acelesi vardı, o da ortalığı bulandırmaya çalışır" ifadelerini kullandı.
"EŞİM HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"
Yaşadığı bu sıkıntılı olay sonrası 4 aylık hamile olan eşi Özlem Ada Şahin'den nasıl bir tepki aldığını anlatan Berkay, "Eşim çok iyi biliyor, biz o gece de FaceTime yaptık. Çok şükür bana her zaman destek oluyor" şeklinde konuştu.
"ONUN DA ÇOCUĞU VAR, YAZIK"
İnsanların peşini bırakmadığını belirten popçu, "Olaylardan sonra Ece ile konuştuk, üzülmüş ağlıyor. Yazık günah, onun da çocuğu var. Bunların yapılış amacı belli, ayıptır" dedi.
"BENİM DERDİM HIRSIZLARLA"
200 milyon kişi tarafından izlenen Reymen'in şarkısının YouTube'dan kaldırması hakkında konuşan Berkay, "Bakın daha bilişimciler baksın, ondan sonrası gelecek. Bu dediklerim o çocukla alakalı değil, bizim hırsızlara karşı tepkimiz var. Video izlenmesini sağlıyorlar, sonra fatura kesip para alıyorlar. Bunlarla ilgili şikayetlerimizi devlet kurumuna yaptık. Allah izin verirse bu da çözülecek" dedi.
Her zaman işini yaptığını belirten popçu, "Arkadaşlar benim 2020'ye kadar konserlerim dolu ama millet peşimizi bırakmıyor" dedi.
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