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"HAKLININ ACELESİ YOKTUR"

Sürekli bu tarz haberlerin içinde adının geçmesini soran muhabirlere açıklama yapan şarkıcı, "Bakın arkadaşlar, ben bügün sosyal medyada bir şey paylaştım. Ben neyin, niye yapıldığının çok iyi farkındayım. Benim için sıkıntı yok, haklının acelesi yoktur. Haksızın acelesi vardı, o da ortalığı bulandırmaya çalışır" ifadelerini kullandı.