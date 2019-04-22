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Başarılı şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün kızı Arya ve eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Pazar gününü ailesine ayıran başarılı şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte uzun bir süre mağazaları dolaştı. Şahin ailesinin öncelikli tercihi ise bebek mağazaları oldu.