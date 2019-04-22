Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı

Giriş: 22.04.2019 - 10:45 | Güncelleme:  

Başarılı şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün kızı Arya ve eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özlem Ada Şahin, "Çok şükür sorunsuz, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Son 3,5 ayımız kaldı. Hazırlıklarımızı yavaş yavaş tamamlayamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu

  • 1Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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    Başarılı şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün kızı Arya ve eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Pazar gününü ailesine ayıran başarılı şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte uzun bir süre mağazaları dolaştı. Şahin ailesinin öncelikli tercihi ise bebek mağazaları oldu.

  • 2Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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    Doğuma son 3,5 ay kaldığını söyleyen Özlem Ada Şahin, "Çok şükür sorunsuz, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Son 3,5 ayımız kaldı. Hazırlıklarımızı yavaş yavaş tamamlayamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

  • 3Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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    Arya'nın ise babası Berkay'ın kucağından bir an olsun inmemesi ve babasına sıkı sıkı sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 4Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 20Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 21Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 22Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 23Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 24Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 25Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 26Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 27Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 28Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 29Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 30Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 32Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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  • 40Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin: Son 3,5 ayımız kaldı - Magazin haberleri
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