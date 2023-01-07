"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI



Öte yandan Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.



Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin" yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu" yanıtını vermişti.