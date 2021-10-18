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Berna Berkman, Audrey Hepburn’ü canlandırdı

Sıradışı tarzı ile dikkat çeken Türk model Berna Berkman, İtalyanların radarına girdi. L'OFFICIEL çekimleri için Milano'ya davet edilen Berkman, Milano Moda Haftası'nda dünyaca ünlü markalar ile çalıştı

Berna Berkman, Audrey Hepburn’ü canlandırdı - Magazin haberleri
Audrey Hepburn'ü canlandırdı
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HABERTURK.COM

Türk model Berna Berkman, L'OFFICIEL dergisi için İtalya'nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.

Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle takdir topladı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı.

Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde model, Hepburn'e benzerliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

KAPAK OLDU

İtalya'da çekilen bu fotoğraf, L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.

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