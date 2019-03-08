Beş kez evlenen Cem Özer'den samimi açıklamalar

İşte Cem Özer'in açıklamalarından satırbaşları: Bir bavulum vardı, evim oydu, bir o tarafa bir bu tarafa, bir amcama savrulurdum. 18-19 yaşına gelene kadar benim bir odam yoktu. Odam olduğunda da ben evden ayrıldım ve Okan Bayülgen ile ev arkadaşlığı yaptım."
"ALİ POYRAZOĞLU BENİ KURSTAN KOVDU"
Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu ile çalışmasının hayatının dönüm noktası olduğunu dile getiren Cem Özer, “Bir keresinde bu işi yapamayacağımı düşünerek beni kurstan kovmuştu ama ben hiç bırakmayı düşünmedim ve kursu tamamladım. Poyrazoğlu’nun yanında oyunculuk yapmaya ve biraz para kazanmaya başladım. Tiyatrodan sonra da stand-up yapmaya başladım” dedi.
"İKİNCİ EVLİLİĞİMİ BOŞANMAK İÇİN YAPTIM"
Özel hayatı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapan oyuncu, "İkinci evliliğimi boşanmak için yaptım, çünkü boşanamıyorduk. İlişki yaşarken bir türlü ayrılamıyorduk. Garip gelecek ama tamamen ilişkinin bitmesi için evlendik. Şunu fark ettim; bir kadınla beraber yaşıyorsun ayrılınca bir gün sonra 'allık fırçamı unuttum' diye geri dönüyor. Ama evlenirsen boşanıldığında geri gelmiyor. Hatta şaşırdılar 'Niye evlendin?' diye, 'Boşanmak için' dedim. Öyle de oldu" ifadelirini kullandı.
"ÇEŞME MAGAZİN MEDYASINA BENİM SAYEMDE ÇIKTI"
Üçüncü evliliğim hakkında konuşmak istemiyorum çünkü o dönem benim büyük kumpaslara geldiğim bir dönemdi. 'Laf Lafı Açıyor’u, İstanbul’u ve çevremi bırakıp Çeşme’ye yerleştim. Orada bir restoran açtık. Çeşme’nin magazin medyasına ilk çıkışıdır. Sonra da TV dünyasında benim yerimi alanlar oldu.
"NURGÜL YEŞİLÇAY İLE ARAMIZ İYİ AMA..."
Dördüncü evliliğini Nurgül Yeşilçay ile yapan Cem Özer, “Nurgül'le aramız iyi. Birbirimizi özlemle anmıyoruz, her dakika konuşmuyoruz ama Nejat söz konusu olduğu için senede 1-2 kere bir araya gelmeye çalışıyoruz.
Ama Nejat’ın şu an ki eşim ile arası çok iyi. Neredeyse 'baba sen evden gitsen de ben Pınar'la vakit geçirsem' diyecek. Pınar hayatıma Nurgül’den ayrıldıktan 6 ay sonra girdi" şeklinde konuştu.
"ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"
Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kıran, oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakımda kalan Cem Özer, o zor günleri şöyle anlattı:
Yoğun bakımda öldüğümü sandım. Beyin bir süre çalışmayı durdurdu. Hayata geri dönmek için çok tırmaladım. Ailemin bütün dediklerini duyuyordum ama benim uyuduğumu sanıyorlardı.
"UÇLARDA YAŞADIM"
Dibi de gördüm, zirveyi de. Parkta da uyudum, en güzel otelin kral dairesinde de. Uçlarda yaşadığım için hiçbir şeyde gözüm yok. Çok fazla ülkeye gittim, değişik kültürleri gördüm. Hayattan kendim için bir beklentim yok. Sadece güzel yapmak istediğim 2-3 tane işim var. Bunlardan bir tanesi rock müzikali. Bir tane film yapmak istiyorum. İddia ediyorum ki bu film yapılırsa Oscar’ı alabilir. Bunların dışında beklentilerim tamamıyla kızım, oğlum ve eşim için.
"KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"
Yaşadığım şeylerle ilgili kimseyi suçlamıyorum, kendimi sorguluyorum çünkü insanları hayatıma sokan benim. Herşey bana yeni bir güç verdi.
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