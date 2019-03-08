Beş kez evlenen Cem Özer'den samimi açıklamalar

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"UÇLARDA YAŞADIM"

Dibi de gördüm, zirveyi de. Parkta da uyudum, en güzel otelin kral dairesinde de. Uçlarda yaşadığım için hiçbir şeyde gözüm yok. Çok fazla ülkeye gittim, değişik kültürleri gördüm. Hayattan kendim için bir beklentim yok. Sadece güzel yapmak istediğim 2-3 tane işim var. Bunlardan bir tanesi rock müzikali. Bir tane film yapmak istiyorum. İddia ediyorum ki bu film yapılırsa Oscar’ı alabilir. Bunların dışında beklentilerim tamamıyla kızım, oğlum ve eşim için.