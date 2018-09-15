Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi heyecan dorukta. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı zorlayacak. Peki Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar.

Süper Lig'de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve ikinci haftada geriye düşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, son iki maçta üst üste puan kayıpları yaşadı. Antalyaspor'a Vodafone Park'ta mağlup olarak evinde uzun süreli yenilmezlik unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, dördüncü haftada Bursa deplasmanından 1 puanla döndü ve toplamda 5 puan kaybetti.

Ligde 5. hafta maçları öncesi yedişer puanı bulunan Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor gol averajıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 20.00'da başlayacak. Maçın kanalı beIN Sports.

Ljajic forma bekliyor

Beşiktaş'ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor.

Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkacak.

Şenol Güneş 11'ini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puanda kalan Beşiktaş'ta tek hedef Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırabilmek

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda bol pas yapan ve şut çeken takım kurgulamak isteyen Şenol Güneş'in orta sahada Tolgay, Oğuzhan, Medel 3'lüsünden vazgeçmesi beklenmiyor. Sırbistan milli takımından dönen ve takımla çok fazla antrenman şansı bulamayan adem Ljajic ise Bursaspor maçında olduğu gibi yedek soyunacak.. Şenol Güneş'in Ljajıc'i maçın ilerleyen bölümünde kullanacağı öğrenildi.

Savunmada Pepe'nin yanında Vida ile oyuna başlaması beklenen Güneş'in beklerde ise geçirdikleri sakatlıkların ardından iyileşen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e görev vereceği öğrenildi

Siyah beyazlıların hücumda ise ideal düzeni olan Quaresma, Babel ve Negredo üçlüsü ile maça başlaması bekleniyor

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto 1. Lig

16 Eylül Pazar:

17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Bugün:

16.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Atatürk Olimpiyat)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Darıca İlçe)

16.30 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

16 Eylül Pazar:

16.00 Tokatspor-Menemen Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.00 Konya Anadolu Selçukspor-Kahramanmaraşspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.30 Bandırmaspor-Zonguldak Kömürspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Beyaz Grup

Bugün:

15.30 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Hacettepe-Sakaryaspor (OSTİM)

16.30 Bayrampaşa-Eyüpspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16 Eylül Pazar:

16.00 Keçiörengücü-Gümüşhanespor (Ankara Aktepe)

16.00 Niğde Anadolu-Gaziantepspor (Niğde 5 Şubat)

16.00 Kastamonuspor 1966-Ankara Demirspor (Gazi)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-İnegölspor (Bodrum İlçe)

16.30 UTAŞ Uşakspor-Manisaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Samsunspor-Sancaktepe Belediyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- TFF 3. Lig

1. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Batman Petrolspor-Gebzespor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Yomraspor-Silivrispor (Yomra İlçe)

15.30 Erzin Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

16.30 Körfezspor-Tire 1922 (Kocaeli Alparslan Türkeş)

16.30 Nazilli Belediyespor-Kozan Belediyespor (Nazilli İlçe)

16.30 Şile Yıldızspor-Erbaaspor (Şile)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Elaziz Belediyespor-Esenler Erokspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor (Ordu 19 Eylül)

15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Alibeyköyspor (Van Atatürk)

15.30 Adıyaman 1954-Altındağ Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

16.00 Düzcespor-Pazarspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Bergama Belediyespor-Ofspor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Karşıyaka-Kemerspor 2003 (İzmir Atatürk)

16.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Osmaniyespor (Ziya Altınoğlu)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Cizrespor-Bucaspor (Cizre İlçe)

15.30 Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Bayburt İl Özel İdare-Gölcükspor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Ankara Adliyespor-Muğlaspor (OSTİM)

16.00 Çorum Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

16.30 Bağcılarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bağcılar Mahmutbey)

16.30 Serik Belediyespor-Payasspor (Serik İsmail Oğan)

19.00 Kocaelispor-Turgutluspor (Kocaeli)

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