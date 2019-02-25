Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar taraftarlar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, ezeli rekabette oldukça önemli. derbide Beşiktaş liderlik koltuğundaki iddiasını sürdürmek için, Fenerbahçe ise kötü geçirdiği ligde hem küme düşme bandından uzaklaşmak hem de ezeli rakibine karşı galibiyet almak için ter dökecek. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'da Vodafone Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BAKAN KASAPOĞLU'NDAN CENTİLMENLİK ÇAĞRISI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi centilmenlik çağrısında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde olmasını temenni ediyorum. İyi olan, daha güzel oynayan kazansın." diye konuştu.

İki takım arasındaki tarihi rekabete değinen Kasapoğlu, "Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin, centilmence olduğu müddetçe hem kalite hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tribünler arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.