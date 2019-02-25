Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta mücadele edecek. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı derbi, 21:00'de başlayacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev maçta takımların giyeceği formalar da belli oldu. Ev sahibi siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında beyaz forma, siyah şortla sahada olacak.

Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında çubuklu forma ile lacivert şort ile sahaya çıkacak.