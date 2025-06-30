Beşiktaş Fibabanka, 6 basketbolcuyla yollarını ayırdı!
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.
Giriş: 30.06.2025 - 21:53 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:53
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ