Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş hazırlık maçında gol şovu yaptı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş hazırlık maçında gol şovu yaptı!

        Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Maçta Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Rashica öne çıkan oyuncular oldu. Beşiktaş, Slovenya kampını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

        2

        Beşiktaş, Sportplatz Lannach'ta oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11 ile sahaya çıktı.

        3

        Yeni transferlerden Ciro Immobile ise yedek kulübesinde yer aldı.

        4

        3. dakikada Grazer AK 1-0 öne geçti. Solda Svensson'dan sıyrılan Rosenberger'in ortasına arka direkte iyi yükselen Lang, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 0-1.

        5

        10. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Rashica'nın ortası sonrasında Semih Kılıçsoy arka direkte röveşatayla topa vurdu, kale önüne düşen meşin yuvarlağı Mustafa Erhan Hekimoğlu ağlarla buluşturdu: 1-1.

        6

        13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.

        7

        20. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda Beşiktaş golü buldu: 3-1.

        8

        26. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak golünü attı: 4-1.

        9

        İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.

        10

        51. dakikada Masuaku'nun sol taraftan yerden sert ortasında Rashica, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.

        11

        Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

        12

        Siyah-beyazlı ekip Slovenya kampını bu maçla birlikte tamamladı.

        13

        Kampta 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşma yoğun yağış sebebiyle iptal edildi. İkinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilen Beşiktaş, Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti.

        14

        Siyah-beyazlı ekibin İstanbul'da Ümraniyespor'la oynadığı ilk hazırlık maçı ise golsüz sona ermişti.

        15
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        TSK'dan geçit töreni
        TSK'dan geçit töreni
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor