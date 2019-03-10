Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, çıkış peşinde. Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. 41 puana sahip siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise topladığı 35 puanla haftaya 5. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit

EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta bu sezon istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda ligde Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta ligde Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını ise berabere tamamladı.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA

Siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Burak, Dolmabahçe'deki son 2 maçta 4 gol atmayı başardı.

QUARESMA VE MEDEL SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon bir kez gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen, bir defa da sarı kart cezalısı olarak takımını yalnız bırakan Quaresma, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla bir kez daha ceza sınırına geldi.

Süper Lig'de sarı kart cezası nedeniyle bir kez görev alamayan Medel ise Galatasaray, Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu karşılaşmada kart görürse 26. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

36. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde 36. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, geride kalan 35 karşılaşmanın 19'unu kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 71 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Konyaspor 31 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçının 5'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada iki takım arasındaki 35 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.