Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta çok konuşulacak bir an yaşandı. Kartal'ın 34. dakikada kazandığı frikik öncesinde Quaresma atışı kullanmak için topa yöneldi. Bu sırada arkadan gelen Medel, Q7'ye engel olurken tartışma yaşandı.

Medel, Portekizli oyuncunun kafasına vururken Quaresma da buna karşılık olarak parmağını salladı. O noktaya gelen Adriano tartışmanın büyümesini engellerken frikiği kullanan Burak Yılmaz, harika bir golle takımını öne geçirdi.