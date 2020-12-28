Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Sivasspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Sivasspor maçı 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven.



Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare