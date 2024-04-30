Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı kamerada
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Beşiktaş'ın Büyükdere Caddesi'nde 28 Nisan'da, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın başlangıç anının yer aldığı görüntülerde, hafif ticari aracın hızlı bir şekilde kontrolden çıkarak ilerlemesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi bulunuyor.
KAZADA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI
Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın neden olduğu ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralanmıştı.