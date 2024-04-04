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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maç sonra kadroda! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maç sonra kadroda!

        Beşiktaş'ta uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de 14 maç sonra maç kadrosuna yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:12
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        Chamberlain 14 maç sonra kadroda!
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        Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 30 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

        Sakatlığını tamaman atlatan ve hazır hale gelen tecrübeli orta saha, Başakşehir mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

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