Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maç sonra kadroda!
Beşiktaş'ta uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de 14 maç sonra maç kadrosuna yer aldı.
Giriş: 04.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:12
Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 30 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.
Sakatlığını tamaman atlatan ve hazır hale gelen tecrübeli orta saha, Başakşehir mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
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