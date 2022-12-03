Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirirken Beşiktaş Başkanı'ndan bu sözlere ve eleştirilere yanıt geldi. İşte tüm detaylar...

ABONE OL
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin TL olarak açıklandı.
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    Toplantıda soğuk rüzgarlar esti. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirirken sonrasında Çebi'den de bu eleştirilere yanıt geldi. İşte Yamantürk ve Çebi'nin açıklamaları:
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    Tevfik Yamantürk: "Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak birbirimizle arkadaşlık yapmayız. Farklı dünyaların insanlarıyız. Arkadaşlık değil, komşuluk da yapmak istemeyiz. Allah korusun akraba da olmak istemeyiz."
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Burası babadan miras kalmadı. Konuşacağız. Aklımıza yatmayan işler var. 3 yılda 5 antrenör değişti. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştiriyor muyuz? Mümkün değil. Kendi iş yerinizde yapmadığınızı, emanet olan bir yerde nasıl uygulayabiliyorsunuz?"
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Başkanımız, yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Ancak, düşündüğümü söylemekle yükümlüyüm. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten çok daha zor ve önemlidir. Borcu da bilgili, becerikli, alacaklıya güven verecek, iyi ahlaklı insanlar yönetir. Bir önceki başkan Fikret Orman yönetiminde 'Sizin yönetiminizde böyle insanlar var mı, bilmiyorum. Bizim oturduğumuz yerden görünmüyor' demiştim. 5 yıl geçti aradan, üzülerek aynı şeyi söylüyorum. Bizim kanattan bakınca yine bu insanlar görünmüyor"
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "KONUŞULANLAR AĞIR"

    Konuşulan şeylerin çok ağır olduğunu vurgulayan Başkan Çebi ise şunları söyled: "2'nci başkan kendisinin yanına 2 kez gitti. Bu süreç içinde kendisinin yanına giderken Engin Baltacı 'Benim aile dostum, ben gidip konuşayım' dedi, ben de 'tamam' dedim. Beşiktaşlıların Beşiktaş'ı maddi manevi korumaktan başka görevi yok. Şahsi ve kişisel tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. 'Bu sene birlik ve beraberlik yılı olsun' dedim ama maalesef şu ana kadar yürümedi."
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Şahsi konulara girmek istemiyorum. Sürekli olarak 2'nci başkanına beni arattıran divan başkanımın, kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan 2'nci başkanımla görüşmesinden neden rahatsız olduğunu anlamış değilim. Disiplin konusu çok tartışıldı. Lütfen buradan çıktıktan sonra tüzüğümüzü okuyun. Cezayı alan kişi eğer isterse kendisini genel kurula taşır, yönetim kurulunun görevi değil. Bu kadar kavgaya gerek yok"
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "675 MİLYON TL KEFALET VEREREK BURAYI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTIK"

    "Serdal Adalı 7 seneyi inceleyeceğim dediğinde ben de 10 sene dedim. Ben de o görevin içindeydim. Bu rapora zerre müdahale etmedim. Bu rapor çıktı. O günkü genel sekreter, genel hatlarıyla istisnai durumları okudu. SPK avukatları bürosu ve içişleri bakanlığına teslim edildi. Bir de hukuk bürosuna verildi. Büro evrakları tamamlayarak davalarını açıyor."
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "11 dava açıldı, 6-7 dava daha açılması bekleniyor. Ben görevimi yaptım. Hukuk bürosundan da ne geliyorsa gereken yapılıyor. Benim atmış olduğum imzalarla ilgili 1-2 dosya geldi. Gereken ne ise yapılacaktır, ben de gerekeni yapacağım." 
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "3 sene önce buraya geldiğimizde 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA için borçsuzluk yazıları yoktu. 675 milyon TL kefalet vererek burayı ayakta tutmaya çalıştık. 'Burayı yönetecek adam yok' demek yakışık almadı. 3 milyar borç olana kadar ağzınızı açmadınız. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş o dönemde bir şekilde zorlanarak gönderildi. Artık hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Başarıya ihtiyacımız olan süreçte kendisinden faydalanacağımızı düşünüyorum. "
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    'Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın çocuğu' dediler diye itiraz etmişler. 'Trabzon'un çocuğu' dediklerinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediyorsun. Ben geldiğimden bu yana 5 hoca değiştirmedim. Geldiğimizde 1 hoca vardı, sonrasında Sergen hocayla anlaştık. Yaşananların ardından gitmek istedi. 3'üncü hoca dediğiniz Önder hoca, bizim altyapı hocamız. Şimdi Şenol hoca 5'inci hocamız ve daha değiştirmedik."
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Bu rakamları bu şekilde ifade etmenin camiaya faydası yok. '45 milyon Euro borç var, faizi 27 milyon Euro' diyorsunuz ama böyle bir rakam görmedim ben. Genç arkadaşlarımız geldi denetleme kuruluna, onlardan raporu alabilirsiniz"
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "KENDİ DÖNEMİMDE YAPILABİLECEK OLAN HER ŞEYİ YAPTIM"

    "İlgili kişiler 'Siz bunu üst mahkemeye götürmediniz' demesin diye bunu üst mahkemeye taşıdık. Yargının karar vermesini engelleyecek bir şey yapmadık. 'Rapor aklanmak için bir vesiledir' demedim, 'Mahkemeler aklanmak için bir vesiledir' dedim. Biz elimizden geleni yapıyoruz, camianın hakkını koruyoruz. Biz geldiğimizde 92 milyon Euro olan takım bütçesini 45 milyon Euro'ya çektik. Burada 3 yıldan beri başkalarının imzaladığı kontratlarla kaldık. Artık bu yıldan sonra bizim imzaladığımız kontratlar olacak. Geldiğimizde 3 milyon borç vardı. Benim dönemimde yapılan zararın 300 milyon TL olduğunu göreceksiniz. Kendi dönemimde yapılabilecek olan her şeyi yaptım. Ama faiz yükü belimizi büküyor. Bunu 3 milyarken söyleyecektiniz. Ama bunu Yalçın Karadeniz ağabey söylediği için adamı görevden aldılar.
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Kulübün amatör sporlara harcamalarındaki açığı 12 milyon Euro'ydu. Şu anda 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı dahil bütün amatör şubelerin giderlerini sırtladılar. Mali ve ekonomik durumu anlatabildim. 3 milyar TL borçtan kaynaklı büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri taşıyamaz haldeyiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. En önemlisi pandemi döneminde 4 kupa geldi buraya. Kolum kırıldı, 3 kez hastalığa yakalandım, herkes evinde oturduğunda ben mücadele ettim. Eleştiriye varım, benim için sorun değil. Ancak hakaret etmek, aşağılanmaya çalışmak farklı. Ben kimseyle ortaklık yapmaya çalışmıyorum, komşu olmaya çalışmıyorum, bu abes kelimeleri de kınıyorum"
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Yaklaşık 300 milyon TL zarar ettiğimizi ifade ettim. Boyd 180 milyon TL yük olmuştur. Ljajic'in 220 milyon TL, Lens'in 240 milyon TL, Douglas'ın da 80 milyon olmak üzere kullanılmayan oyunculardan yaklaşık 700 milyon TL zarar var. Pandeminin verdiği zarar da 115 milyon Euro. Benim yönetimimden kaynaklanmayan toplam 3 milyar borç var. Pandemi olmasaydı bu borç 2 milyar daha az olacaktı. Biraz insaf diyorum. Geldiğimizde borçları öderiz diyen divan başkanına şunu söylemek istiyorum, ben Beşiktaş için varım, bunu bir şekilde ödeyecekseniz, bizim size hizmet etmek, boynumuzun borcudur."
  • Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

    "Kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle şu an için gitmek istiyorum. Hiç hoş olmayan bir tarzdaki konuşmayla, bu ortamın bu hale gelmesi, Beşiktaş'a yakışmamıştır. Bu konuyu irdeleyerek Beşiktaş'ın dışarıda tartışılabilecek kötü durumda olmasını istemiyorum. Şahsi itiş kakışı bir tarafa bırakıyorsanız, asıl fedakarlığı yapmış olursunuz. Ben de onu yapıyorum. Beşiktaş, yönetim kurulu olarak bize emanet. Bizden sonra başkaları görev alacak. Biz de onların yanında, ölçülü eleştirilerle, kimseyi aşağılamadan onlara destek olmaya devam edeceğiz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.