Beşiktaş'ta Musrati yine yolcu!
Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Musrati için yeni kulüp arayışı başladı.
Beşiktaş’ın geride kalan sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile Monaco'ya kiraladığı Musrati, geri döndü.
Fransız ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmazken Libyalı oyuncu için yeni kulüp arayışı da başladı.
Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği Musrati de kendisine kulüp baktığını iletirken siyah-beyazlılarla olan defteri kapatmış durumda.
Musrati'nin ilk etapta satılması, bu gerçekleşmezse ise yine satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.
Musrati için Arap Yarımadası ve Fransa'dan ilginin olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın 2023-24 sezonunun devre arasında Braga'dan 12 milyon Euro'ya aldığı 29 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu.