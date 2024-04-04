Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar 17 maç sonra 11'de - Beşiktaş Haberleri

        Vincent Aboubakar 17 maç sonra 11'de

        Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk 11'de başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aboubakar 17 maç sonra 11'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 17 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

        32 yaşındaki Kamerunlu golcü, son olarak Süper Lig’in 14’üncü haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı.

        Vincent Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?