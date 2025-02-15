Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Lig'de son 6 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılar, topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavililer ise topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler bilgisi…