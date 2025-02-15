Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da heyecan dolu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar'da Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor. Kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak. Bordo-mavililerde ise ceza sınırında 5 oyuncu var. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Lig'de son 6 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılar, topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavililer ise topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler bilgisi…
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 15 Şubat Cumartesi bugün saat 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen, Murat Gözütok üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Amir, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme | Banza.
PUAN DURUMLARI
Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
SÜPER LİG'DE 104. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu.
Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 103 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Trabzonspor’un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 145 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası’nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 4, Beşiktaş’ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı.
Süper Kupa’da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası’nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1’er galibiyeti bulunuyor.