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Türk Bayrağı'yla binler Dolmabahçe’ye yürüdü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde Beşiktaş’ta anıldı. Ellerinde 300 metrelik dev Türk bayrağıyla Dolmabahçe’ye yürüyen binlerce vatandaş, saatlerin 9’u 5 geçeyi göstermesiyle Ulu Önder için saygı duruşuna durdu. Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen binlerce kişi sarayın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

10.11.2018 - 10:33 | Güncelleme: İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 80’inci ölüm yıl dönümünde 300 metrelik dev Türk bayrağı ile Beşiktaş’ta Ulu Öndere saygı yürüyüşü düzenledi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. 300 metrelik dev Türk bayrağından tutan vatandaşlar Dolmabahçe’ye kadar yürüyerek Ata’yı andı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç da eşi Günay Doğaç ile yürüyüşe katıldı. Saatler 09.05'te gösterdiğinde ise Beşiktaş’ta adeta hayat durdu. Binlerce vatandaş sirenlerin çalmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna durdu. Binlerce vatandaşın katıldığı anmada vatandaşlar bir yandan saygı duruşunda bulunurken bir yandan da Türk bayraklarını açtı. Ardından coşkuyla İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.

“7'DEN 70'E HALKIMIZIN UNUTMADIĞININ UNUTMAYACAĞININ BİR NİŞANESİDİR"

Atatürk'ün tüm dünyaya örnek bir lider olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Bu halkın özgürce yaşama değerlerini kaybetmeme, emperyalizme karşı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ruhu içerisinde bu değerli Atamızın her sene anılan ölüm yıl dönümünü 80’inc, yılında yine aynı coşku ve ruhla onun etrafındayız. Halkımızla beraber yürüyoruz. Bu 7’den 70'e halkımızın onu unutmadığının unutmayacağının bir nişanesidir. Bizim Beşiktaş belediyesi olarak Mustafa Kemal’in oluşturduğu değerleri savunma, büyütme ve geliştirme konusunda çabalarımız hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek” dedi.

7’den 70’e herkesin yürüyüşe katıldığını Atatürk’ün her zaman yaşayacağını dile getiren Mevlüt Polat, “Atatürk bugün de anılacak ebediyete kadar da anılacak. Bu ülkede bizler var olduğumuz sürece Atatürk de var olacak. Gençler, Atatürk’e, Cumhuriyetine sahip çıksın. Kendi faziletine sahip çıkmayan toplum, hiçbir zaman faziletli olamaz” dedi.

“ATATÜRK SEVGİSİNİ ASLA İÇİMİZDEN SÖKEMEZLER"

Atatürk’ün tüm dünya için örnek bir lider olduğuna dikkat çeken ve yürüyüşe katılan Öznur Sevinç, “Çok onurluyum, mutluyum, Atatürk sevgisini asla içimizden sökemezler. Atatürk’ün bu ülkeyi nasıl kurtardığına şahit olanlar, torunları evlatları hepimiz buradayız” ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE SARAYI'NDA KUYRUK METRELERCE UZADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. 

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. 09.05'te polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

 

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