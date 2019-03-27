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"PERŞEMBE GÜNÜ BENİM DOĞUM GÜNÜM"



Ezgi Mola, doğum günü partisine sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte katıldı. Perşembe günü kendisinin doğum günü olduğunu söyleyen Ezgi Mola, “Perşembe günü de benim doğum günüm. Mustafa Arnavutköy’de bir mekanda ayarlamış, orada kutlayacağız” dedi.