"DAHA SONRA DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Daha önce Can Aydın ile ilişkisini noktalayan oyuncu Bestemsu Özdemir, iki ay önce şef Yağız İzgül ile Levent'teki bir mekana girerken görüntülenmişti. İkili, gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli bir şok yaşamıştı.

Çift, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızlıca araçlarına binmişti. Özdemir ile İzgül, muhabirlere, "Arkadaşlar daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız." diyerek, oradan ayrılmıştı.