Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ı dün akşam üzeri kabul etti. İki saate yakın süren görüşmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Edinilen bilgilere göre, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı’nın daha önce konu gündeme geldiğinde “Taraflar mutabakat sağlamadan getirmeyin” dediğini hatırlatarak, “Bu düzenleme üzerinde mutabakatımız yok” dedi.

İşçi ve işveren örgütleri, pandemi dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, zamanlama olarak da doğru bulmadıklarını belirtti. Erdoğan’ın ise görüşmede, düzenlemenin faydalı olduğuna inandıklarını ifade ettiği, itiraz ve önerilerini ilgili bakanlara iletmelerini istediği öğrenildi. Erdoğan’ın, hem işçi ve işveren tarafının, hem de ilgili bakanlıkların kendi aralarında taslak üzerinde biraz daha çalışmalarını istediği belirtildi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili yasa teklifinin, istihdam kalkanı paketi ile birlikte gelecek hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu. Yaz tatilinde çalışma kararı alınmadığı takdirde Meclis temmuz ayında tatile çıkacak. Bu durumda kıdem tazminatını TES’e dönüştüren düzenleme Meclis gündemine sonbaharda gelebilecek.