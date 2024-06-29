Betül Cüreklibatır: Sonsuzluğuna uğurlayalı 2 sene oldu
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden Cüneyt Arkın, ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cüreklibatır ve Emel sayın tarafından anıldı
28 Haziran, Yeşilçam'ın usta isimlerinden 85 yaşında aramazdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın ölümünün 2'nci yıl dönümüydü. Usta ismi, ölüm yıl dönümünde eşi Betül Cüreklibatır ve ünlü şarkıcı Emel Sayın sosyal medya paylaşımları yaparak andı.
55 yıllık hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın cenazesinden bir fotoğraf paylaşarak; "Benim Kahramanım Türk Halkıdır; dediği halkının omuzlarında ebedi sonsuzluğuna uğurlayalı 2 sene oldu..." ifadelerini kullandı.
Emel Sayın ise, usta sanatçıyla birlikte olduğu bir fotoğrafı sevenleriyle paylaşıp; "Sevgili Cüneyt Arkın'ın vefatının, 2'nci yıl dönümünü sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram