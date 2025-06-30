Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile kaldıracağını bildirirken, daha sonra yapılan açıklamada söz konusu kararnamenin imzalandığı dile getirildi.

NEW: President Trump just signed an Executive Order terminating the Syria sanctions program to support the country’s path to stability and peace. The Order removes sanctions on Syria while maintaining sanctions on Bashar al-Assad, his associates, human rights abusers, drug…

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ahmed Şara tarafından yönetilen Suriye olumlu adımlar attı. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması, ABD güvenlik ve dış politikasını destekliyor. Eğer gereklilikler yerine gelmezse, Dışişleri Bakanı yaptırımları tekrardan devreye alacak." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Şeybani, Trump tarafından verilen kararın tarihi olduğunu ve memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı, söz konusu kararın, Suriye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı, Ahmed Şara'dan övgü ile bahsederken, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

ABD merkezli haber platformu Axios ise, ABD yönetiminin, Suriye ile İsrail arasında olası bir güvenlik anlaşması için ön müzakerelerde bulunduğunu ifade etti.

ABD'li yetkililer, Suriye-İsrail anlaşmasına yardımcı olacaklarını ancak Golan Tepeleri ve sınır konusuna müdahil olmayacaklarını bildirdi. Yetkililere göre, bu meseleleri iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gerekiyor.

SURİYE DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı

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Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtilmişti.

Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarılmıştı.