Beylikdüzü'nde tekne yangını

Beylikdüzü'nde teknede yangın çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir teknede elektrik aksamındaki arıza sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Beylikdüzü'nde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gürpınar Balık Hali'nde bağlı bir teknede dün akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; kabloların tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerince diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Teknede hasar oluştu.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.