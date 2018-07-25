Canlarını böyle hiçe sayıyorlar

Beyoğlu Sütlüce'de istinat duvarının yıkılması sonucu 4 katlı bina canlı yayın sırasında çökmüştü. Binanın enkazındaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde enkaz altında kalan eşyalar görülüyor. Öte yandan, bazı vatandaşların çöken binanın yanında sohbet etmesi de gözlerden kaçmadı. Vatandaşların canlarını tehlikeye atıp enkaz yanında sohbet etmesi bu kadarına pes dedirtti.

MÜHÜRLENEN APARTMANLARA DA GİRDİLER



İHA'nın haberine göre, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan binaların çevresinde vatandaşların canlarını hiçe sayarak dolaşmaları bugün kameralara yansıdı. Mühürlenen bir binada oturan apartman sakinlerinin çökme tehlikesi bulunan bölgeye girdikleri görüldü. Mühürlü binaların olduğu bölgede bir çocuğun elindeki poşetle koşar adımlarla ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. Canları hiçe sayan vatandaşların vurdumduymaz tavırları pes dedirtti.

Yıkılan bina çevresinde yetkililerin inceleme yaptığı görüldü. Çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılacağı belirtildi.

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