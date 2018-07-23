Beyoğlu’nda taksiyle evlerine gelen 2 kadın, arabadan indikleri sırada kapkaççı dehşeti yaşadı. Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadını yerde sürükledi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, 3 Temmuz günü Beyoğlu Hacı Ahmet Meydanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 2 kapkaççı ticari taksi ile evine gelen kadınları görünce takip etmeye başladı. Taksiden inen kadınların bina girişinde kapıyı açmaya çalıştığını fark eden kapkaççılar koşarak kadınların yanına gelip bir tanesinin çantasını aldı.

ÇANTASINI BIRAKMAYAN KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ

Kapkaççının saldırısı sonrası çantasını bırakmak istemeyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yerde sürükledi. Daha sonra çantayı alan kapkaççı hızla olay yerinden uzaklaştı. Kapkaççılar kaçarak uzaklaşırken, kadının yere düştüğünü gören taksici ve çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.

2 kadının yaşadığı kapkaççı dehşeti çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kadın ticari taksiden inip evlerine girmek için binanın kapısına yöneliyor. Bu sırada kadınları takip eden 2 kapkaççı, koşarak kadınlardan bir tanesinin çantasını alıyor. Çantasını bırakmak istemeyen kadın yerde sürükleniyor. Ardından kapkaççı çantayla birlikte kayıplara karışıyor.

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