Beyşehir Gölü'nde ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi
Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle yaşanan çekilme gözle görülür şekilde arttı. Suyun çekildiği alanlarda ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi
Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu daha önce göl suları altında kalan ve gölü besleyen yeni gözeler gün yüzüne çıktı.
Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi.