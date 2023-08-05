Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı! İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve 32 yaşındaki Youtuber Merve Veziroğlu Yazıcıoğlu, kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. 30 yerinden bıçaklanan ve yoğun bakıma alınan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın olayının detayları ortaya çıktı. Olay, ikili arasında yaşanan kıskançlık yüzünden ortaya çıktı. Eşine gelen mesajlar üzerine kıskanan Yunus Yıldırım, tartıştığı eşini bıçakladığını söyledi. Youtuber Merve Veziroğlu Yazıcıoğlu'nun geçen yıl, kocasından iki kez kasten yaralama ve tehdit suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ancak herhangi bir uzaklaştırma kararının olmadığı belirlendi. Şüpheli koca işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, polisi arayan Yunus Yıldırım, Youtuber eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı bıçakladığını söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, Yunus Yıldırım’ı gözaltına alırken yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım'ı çağrılan ambulansla hastaneye gönderdi.

HAKKINDA İKİ KEZ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ Gözaltına alınan Yunus Yıldırım Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım, 1 buçuk yıl önce evlendi. İncelemede, yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın 2022’de eşi hakkında 2 kez ‘kasten yaralama ve tehdit ‘ suçundan şikayeti olduğu ortaya çıktı. Ancak aralarında devam eden herhangi bir tedbir veya uzaklaştırma kararı olmadığı belirlendi. REKLAM

KISKANÇLIK SORUNU Sorgulanan Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalidesinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden Instagram ve TikTok’ta çok aktif olduğunu söyleyen Yıldırım, eşine çok mesajlar geldiğini bu nedenle aralarında kıskançlık olduğunu anlattı.

DEFALARCA BIÇAKLADI Olay saatinde yine aynı nedenlerden dolayı tartıştıklarını anlatan Yıldırım kendini kaybederek mutfakta aldığı ekmek bıçağıyla eşini defalarca bıçakladığını söyledi. Daha sonra hemen 112’yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti.