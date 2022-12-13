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Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

Tatlı krizleri tutanlar için harika bir alternatif olan muhteşem bir tarifle kısa sürede harikalar yaratın. Üstelik kısa sürede hazırlanan bu tarifin lezzeti ise baş döndürecek nitelikte. Kolay yapımı da cabası! İçinde hem çikolata hem de Antep fıstığı barındıran bu tarife bayılacaksınız.

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  • Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

    Çikolata sevenler için muhteşem bir tatlı tarifiyle misafirlerinizi mest edin. Üstelik zamanı olmayanlar içinde oldukça kısa sürede yapılan bu tarifle kolayca tatlınız hazır olacak. Fındık veya fıstık seçeneğiyle de istenen şekilde yapılacak olan çikolatalı katmer tam bir lezzet şöleni sağlayacak. Peki, çikolatalı katmer nasıl yapılır? İşte çikolatalı katmer tarifi
  • Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

    ÇİKOLATALI KATMER TARİFİ

    Malzemeler:

    1 el açması yufka veya 4 adet baklava yufkası

    3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata

    Toz Antep fıstığı veya 2 avuç fındık

    4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    1-2 çorba kaşığı toz şeker

    İsteğe göre; pudra şekeri
  • Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

    ÇİKOLATALI KATMER NASIL YAPILIR?

    - Sürülebilir çikolatayı bir tencerenin içinde sıcak suya koyup akışkan hale gelmesi için yumuşatın.

    - 1 adet yufkayı tezgaha açın. Kenarlarının yuvarlak kısımlarını kesip kare hale getirin.

    - 1 tatlı kaşığı tereyağını geniş bir tavada eritin.

    - Yufkanın için fırça ile erimiş tereyağından her tarafına gelecek şekilde sürün.

    - 1-2 çorba kaşığı kadar toz şekeri yufkanın içine serpin.

    - Kesilmiş yufka kenarların dan iki parçayı yufkanın ortasına destek olması koyun ve onun da üzerine tereyağı ve şeker koyun.

    - Yumuşamış sürülebilir çikolatadan 3 çorba kaşığı kadar yufkanın kenarlarına çok gelmeyecek şekilde gezdirin.

    - Üzerine 2 avuç fındığı doğrayıp üzerine serpin.

    - Kalan yufka parçalarını en yoğun kısım olan ortaya koyun.

    - Yufkayı ortada buluşacak şekilde zarf gibi içe doğru yukarıdan ve aşağıdan katlayın.

    - Ardından sağ ve sol kenarları da aynı şekilde katlayın ve yağlamış olduğunuz tavada pişirmeye başlayın.

    - Her iki tarafı da pişip açık kahverengi renk alana kadar pişirin. Tavadan almadan önce üzerine biraz daha tereyağı sürebilirsiniz. Hem daha parlak olur hem de daha kolay renk alır.

    - Piştikten sonra üzerine ister şeker ve fındık, ister çikolata ister pudra şekeri serpip katmer katmer keyfini çıkarabilirsiniz.
  • Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

    ÇİKOLATALI KATMER TARİFİ PÜF NOKTALARI

    Çikolatalı katmer tarifinde kullanacağınız tereyağı miktarını kullanacağınız yufkaların sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz.

    Toz Antep fıstığı yerine iyice çekilmiş fındık ya da ceviz kullanabilirsiniz.

 

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