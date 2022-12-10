YAPILIŞI

- İlk olarak hamurun malzemelerini karıştırıp yoğurun. İçerisine unu azar azar ekleyin ve kıvamına göre un miktarını ayarlayın. Hamur ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Ele yapışmamalı.

- Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendirin. O esnada iç harç malzemelerini doğrayın.

- Hamurdan küçük bir beze alın ve oklava yardımı ile açın. Ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır olur.