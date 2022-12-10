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Kahvaltıda mutlaka deneyin! Kolay gözleme tarifini 10 dakika içerisinde yapacaksınız!

Hızlıca kahvaltıda 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız gözleme tarifi sizlerle. Pratik kahvaltı hazırlamayı sevenlerin favori olacak gözleme tarifi orijinali aratmıyor. İstediğiniz her malzemeyi ekleyerek kahvaltınızı çeşitlendirebilirsiniz.

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  • Kahvaltı da mutlaka deneyin! Evde kolay ve pratik gözleme tarifini 10 dakika içerisinde yapacaksınız!

    HAMURU İÇİN MALZEMELER:

    1 Su bardağı su

    1 yumurta

    1 tatlu kaşığı tuz

    1 buçuk çay kaşıpı kabartma tozu

    Aldığı kadar un

     
  • Kahvaltı da mutlaka deneyin! Evde kolay ve pratik gözleme tarifini 10 dakika içerisinde yapacaksınız!

    İÇ MALZEMESİ

    İç malzemesine istediğiniz çeşidi ekleyebilirsiniz. Bizim vereceğimiz tarif sucuk ve kaşarlı olacak.

    - Küçük doğranmış sucuk parçaları

    - 1 buçuk su bardapı rendelenmiş kaşar peyniri

    - İsteğe göre maydanoz

    - İsteğe göre doğranmış biber ve domates

     
  • Kahvaltı da mutlaka deneyin! Evde kolay ve pratik gözleme tarifini 10 dakika içerisinde yapacaksınız!

    YAPILIŞI

    - İlk olarak hamurun malzemelerini karıştırıp yoğurun. İçerisine unu azar azar ekleyin ve kıvamına göre un miktarını ayarlayın. Hamur ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Ele yapışmamalı.

    - Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendirin. O esnada iç harç malzemelerini doğrayın.

    - Hamurdan küçük bir beze alın ve oklava yardımı ile açın. Ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır olur.

     
  • Kahvaltı da mutlaka deneyin! Evde kolay ve pratik gözleme tarifini 10 dakika içerisinde yapacaksınız!

    - Hamuru açtıktan sonra malzemeleri içerisine ekleyin ve hamurun kenarlarını çarşaf katlar gibi katlayıp kare veya dikdörtgen haline getirin.

    - Üzerine oda sıcaklığında tereyağı sürüp tavada her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun.

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