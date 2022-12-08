Geçtiğimiz günlerde Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında yapılan acılı piliç, gündem oldu. Hem leziz hem de pratik yapımıyla gönüllere taht kuran acılı piliç, misafirleriniz için hazırladığınız sofranıza ya da yemek hazırlamaya üşendiğiniz fakat lezzetli bir şeyler yemek istediğiniz zamanlarda yıldız olacak.