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Bu tarif damak çatlatıyor! Hem basit hem leziz: İşte yiyenin bağımlısı olacağı acılı piliç yapılışı...

Acı çoğu insana göre yemeklere lezzet katıyor. Gelinim Mutfakta adlı programın bir bölümünde yapılan acılı piliç ise ev hanımlarının gündeminde yer alıyor. Hem pratik, hem de leziz olan bu tarif sofralarınızı şenlendirecek.

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  • Bu tarif damak çatlatıyor! Hem basit hem leziz: İşte yiyenin bağımlısı olacağı acılı piliç yapılışı...

    Geçtiğimiz günlerde Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında yapılan acılı piliç, gündem oldu. Hem leziz hem de pratik yapımıyla gönüllere taht kuran acılı piliç, misafirleriniz için hazırladığınız sofranıza ya da yemek hazırlamaya üşendiğiniz fakat lezzetli bir şeyler yemek istediğiniz zamanlarda yıldız olacak.
  • Bu tarif damak çatlatıyor! Hem basit hem leziz: İşte yiyenin bağımlısı olacağı acılı piliç yapılışı...

    ACILI PİLİÇ MALZEMELERİ NELER?

    Acılı piliç için gereken malzemeler şu şekildedir;

    400 gram tavuk piliç

    3 yemek kaşığı soğan suyu

    1 yemek kaşığı tereyağı

    5 yemek kaşığı süt

    1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    1 yemek kaşığı acı pul biber

    Yarım tatlı kaşığı tuz

    Yarım tatlı kaşığı karabiber

    Kekik

    3 diş sarımsak
  • Bu tarif damak çatlatıyor! Hem basit hem leziz: İşte yiyenin bağımlısı olacağı acılı piliç yapılışı...

    ACILI PİLİÇ NASIL YAPILIR?

    Tereyağı ve su hariç bütün malzemeleri karıştırıp iyice harmanlayın. Sonrasında tereyağını tencerede eritin ve içerisine tavuk piliçler ile sarımsakları koyup kavurun.

    Soğan suyuyla birlikte sütü de ekleyip pişirin.

    En son baharatlarını ekleyip tavuklar suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun!
  • Bu tarif damak çatlatıyor! Hem basit hem leziz: İşte yiyenin bağımlısı olacağı acılı piliç yapılışı...

    TAVUK YANINA SOS TARİFİ

    Malzemeler 

    1 su bardağı yoğurt

    Yarım paket labne peyniri (100 gr)

    1 dal yeşil soğan

    1 diş sarımsak

    1 tatlı kaşığı kekik

    1 tatlı kaşığı kuru nane

    1 tatlı kaşığı kırmızı biber

    Tuz

    Yapılışı: İlk olarak yoğurt ve labne karıştırılır. İçerisine yıkanan ve ince doğranan taze soğanlar eklenir. Sarımsak ilave edilir. Baharatlarında eklendiği karışım hazır! Afiyet olsun.

 

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