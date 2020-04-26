Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından özellikle İstanbul ve Ankara'ya geçiş güzergahında sakinlik gözlendi.

Bilecik'i Sakarya, Eskişehir ve Bursa'ya bağlayan kara yolunun sessizliğe bürünmesi, drone ile görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolları ile Bilecik'e tüm giriş çıkışların 21 Nisan'dan itibaren durdurulması da bu yoldaki araç trafiğinin yok denilecek kadar azalmasında etkili oldu.

Ayrıca, D-650 kara yolunda polis ve jandarma ile sağlık ekipleri kontrollerini artırdı. Ekipler, yolcu, ticari yük ve uluslararası yük taşımacılığı yapanların belgelerini kontrol ederek transit geçişlerine izin veriyor.