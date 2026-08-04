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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 2026 yılı bütünleme sınavları, 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Başarısız oldukları derslerden geçer not almayı hedefleyen öğrenciler, sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve hangi ekran üzerinden sorgulanabilecek? İşte sonuç sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

        ATA AÖF öğrencilerinin katıldığı 2026 yılı bütünleme sınavları, 1-2 Ağustos tarihlerinde üç oturum hâlinde tamamlandı. Derslerini başarıyla geçerek notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler, sınavların ardından sonuçların erişime açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman ilan edilecek, öğrenciler sonuçlarını hangi sistem üzerinden görüntüleyebilecek? İşte değerlendirme takvimi ve sonuç sorgulama sürecine dair ayrıntılar...

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ATA AÖF bütünleme sınavları, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum hâlinde ve yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz üniversite tarafından duyurulmadı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların yaklaşık iki hafta içinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Bütünleme Sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açılacak.

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