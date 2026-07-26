12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Yargı Paketi ile ilgili kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de genel af iddiaları oldu.

Yasalaşan düzenlemede genel af veya özel af niteliğinde bir hüküm bulunmuyor.

Yeni Paket içerisinde infaz sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler yer alsa da bunlar genel af anlamına gelmiyor. İnfaz uygulamalarında yapılan değişiklikler, belirli şartları taşıyan hükümlüler açısından uygulanacak hükümler içeriyor.