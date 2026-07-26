12. Yargı Paketi maddeleri neler? 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, infaz düzenlemesinin içeriğinde af var mı?
Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından gözler 12 Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz düzenlemeleri başta olmak üzere birçok yeni uygulama hayata geçecek. Özellikle hükümlüler ve yakınları, pakette genel af veya özel af düzenlemesinin yer alıp almadığını araştırıyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, infaz düzenlemesinde af var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte 12. Yargı Paketi maddeleri...
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 12. Yargı Paketi, gündemdeki yerini koruyor. Teklifin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek 12. Yargı Paketi maddeleri uygulanmaya başlanacak. Yeni yargı paketinde infaz sistemi başta olmak üzere yargı süreçlerini ilgilendiren çok sayıda düzenleme bulunuyor. Peki, 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, 12 Yargı Paketi maddeleri neler? İşte detaylar...
12. YARGI PAKETİ YASALAŞTI MI?
12. Yargı Paketi olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış olsa da Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe girmiyor.
Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Bazı maddeler için ise kanunda farklı yürürlük tarihleri öngörülebiliyor.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
12. Yargı Paketi'nin yürürlüğe giriş tarihi, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün olacak.
Bu nedenle düzenlemeden yararlanacak kişiler ve uygulayıcılar, Resmi Gazete'de yayımlanacak metni yakından takip ediyor.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Yargı Paketi ile ilgili kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de genel af iddiaları oldu.
Yasalaşan düzenlemede genel af veya özel af niteliğinde bir hüküm bulunmuyor.
Yeni Paket içerisinde infaz sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler yer alsa da bunlar genel af anlamına gelmiyor. İnfaz uygulamalarında yapılan değişiklikler, belirli şartları taşıyan hükümlüler açısından uygulanacak hükümler içeriyor.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Yargı Paketi ile yargı sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesini amaçlayan çok sayıda düzenleme hayata geçiriliyor.
Paket kapsamında öne çıkan başlıklar arasında;
İnfaz sistemine ilişkin değişiklikler,
Bazı ceza ve yargılama hükümlerinde düzenlemeler,
Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik uygulamalar,
Ceza infaz sisteminde çeşitli iyileştirmeler
yer alıyor.
Kanunun tüm maddeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak nihai metinle birlikte resmen uygulanmaya başlanacak.
GÖZLER RESMİ GAZETE'DE
12. Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından gözler şimdi Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte yürürlük tarihi kesinleşecek ve kanun kapsamındaki hükümler uygulanmaya başlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından paketin tüm detayları ve yürürlük maddeleri de netlik kazanacak.