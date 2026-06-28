2026 MEVLİD KANDİLİ || Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kandil gecesi neler yapılır?
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Mevlid Kandili'nin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan bu özel gece, her yıl olduğu gibi 2026'da da dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kandil geceler neler yapılır? Ayrtıntılar haberimizde.
İslam alemi için derin anlamlar taşıyan Mevlid Kandili’nin 2026 yılında hangi tarihte kutlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği geceyi anmak amacıyla idrak edilen bu mübarek zaman dilimi, her yıl olduğu gibi yine ibadet, dua ve manevi atmosferle karşılanacak. Peki, 2026’da Mevlid Kandili hangi gün gerçekleşecek? Bu anlamlı gecede hangi ibadetler yapılır? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet takvimine göre 2026 Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil geceleri, İslam geleneğine göre bir gün öncesinin akşamında başladığı için Mevlid Kandili, 23 Ağustos Pazar akşamı itibarıyla başlayacak ve gece boyunca devam edecek.
KANDİL GECESİ NELER YAPILIR?
Bu mübarek gecede Müslümanlar;
Namaz kılar,
Kur’an-ı Kerim okur,
Salavat getirir,
Tövbe ve istiğfar eder,
Hayır ve yardımlarda bulunur.
Ayrıca Türkiye genelinde geleneksel olarak kandil simidi dağıtımı ve komşularla paylaşım da yaygın olarak sürdürülür.