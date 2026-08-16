28 Ağustos Kanlı Ay tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek: Aşk, para ve kariyer konularına dikkat!
28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasının burçlara etkileri merak ediliyor. Balık-Başak aksında yaşanacak tutulmanın Koç'tan Balık'a 12 burç üzerindeki olası etkileri dikkat çekiyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, 2026 Ağustos kanlı ay tutulması tarihi ve 12 burca etkisi…
Gökyüzü gözlemcilerinin beklediği 28 Ağustos 2026 Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Balık-Başak aksında gerçekleşecek tutulmanın astronomik özelliklerinin yanı sıra burçlara etkileri de araştırılıyor. Koç'tan Balık'a kadar 12 burcun tutulmadan hangi alanlarda etkilenebileceği merak konusu oldu. İşte, kanlı ay tutulması burçlara etkileri…
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 yılının ikinci Ay tutulması 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulmanın yarı gölgeli evresi 04.23'te başlayacak. Parçalı tutulma 06.12'de başlayacak, tutulmanın maksimum evresi ise 06.28'de yaşanacak. Bu sırada Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak. Tutulma 10.01'de sona erecek.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
28 Ağustos 2026 Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek. Ancak tutulmanın sabah saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle gözlem koşulları bölgelere göre değişecek. Özellikle Türkiye'nin batısında bulunanlar, Ay'ın batışına kadar tutulmanın daha belirgin evrelerini gözlemleme fırsatı bulabilecek.
28 AĞUSTOS AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
28 Ağustos Ay tutulması astrolojide Balık-Başak aksında gerçekleşecek. Tutulmanın 12 burç üzerindeki etkileri farklı başlıklarda öne çıkacak. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için ilişkiler, kariyer, finans, aile ve kişisel kararlar gündeme gelebilecek.
KOÇ BURCU
28 Ağustos Ay tutulması Koç burçları için çalışma hayatı, günlük düzen ve sorumluluklar alanını öne çıkarabilir. İş ortamında tamamlanması gereken konular gündeme gelirken, uzun süredir ertelenen bazı kararlar için netleşme süreci başlayabilir. Günlük yaşam alışkanlıklarını yeniden düzenleme ihtiyacı da ortaya çıkabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları için tutulmanın öne çıkan başlıkları aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili konular olabilir. Duygusal ilişkilerde belirsiz kalan meselelerin açıklığa kavuşması gündeme gelebilir. Hayattan keyif alma biçimi ve kişisel öncelikler konusunda yeni kararlar alınabilir.
İKİZLER BURCU
İkizler burçları açısından ev, aile ve yaşam alanı konuları öne çıkabilir. Taşınma, ev düzeni veya aile içinde uzun süredir konuşulan bir mesele sonuçlanabilir. Geçmişten gelen bazı konuların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte önemli kararlar alınabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçlarında iletişim, eğitim, yakın çevre ve kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Kardeşler, akrabalar veya yakın çevreyle ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Eğitim ve kişisel gelişim alanında devam eden bir sürecin tamamlanması söz konusu olabilir.
ASLAN BURCU
Aslan burçları için finansal konular tutulmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alabilir. Gelir-gider dengesi, ortak maddi kaynaklar ve ödemelerle ilgili kararlar gündeme gelebilir. Maddi açıdan daha düzenli bir plan oluşturma ihtiyacı öne çıkabilir.
BAŞAK BURCU
28 Ağustos Ay tutulması Başak burçları için oldukça dikkat çekici olabilir. Tutulmanın Başak-Balık aksında gerçekleşmesi nedeniyle ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir. Devam eden bir ilişkinin geleceğiyle ilgili karar alınabileceği gibi iş ortaklıklarında da yeni bir dönem başlayabilir.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları için çalışma koşulları, günlük hayat ve sağlık rutinleri gündeme gelebilir. İş hayatında sorumlulukların yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Günlük yaşamda yorucu hale gelen alışkanlıkların değiştirilmesi ve daha dengeli bir düzen kurulması öne çıkabilir.
AKREP BURCU
Akrep burçları tutulmayla birlikte aşk hayatı, sosyal çevre ve kişisel hedefleriyle ilgili gelişmelere odaklanabilir. Duygusal ilişkilerde önemli bir karar alınabilir. Sosyal çevrede bazı kişilerle yollar ayrılırken yeni bağlantıların kurulması da gündeme gelebilir.
YAY BURCU
Yay burçlarında kariyer ve aile hayatı arasındaki denge ön plana çıkabilir. İş hayatında yeni bir sorumluluk veya karar gündeme gelirken aile içinde devam eden bir mesele de sonuçlanabilir. Yaşam düzenini değiştirecek kararlar alınması mümkün olabilir.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları için eğitim, iletişim, seyahat ve yakın çevre konuları öne çıkabilir. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir eğitim veya proje tamamlanabilir. Yakın çevreden gelecek bir haber, alınacak yeni bir kararın başlangıcı olabilir.
KOVA BURCU
Kova burçlarında para, ortak maddi kaynaklar ve finansal sorumluluklar gündeme gelebilir. Borç, ödeme, yatırım veya paylaşılmış maddi kaynaklarla ilgili kararlar alınabilir. Maddi konularda daha net ve planlı hareket etme ihtiyacı ortaya çıkabilir.
BALIK BURCU
28 Ağustos Ay tutulmasının en fazla dikkat çekeceği burçlardan biri Balık olacak. Tutulmanın Balık-Başak aksında gerçekleşmesi nedeniyle kişisel kararlar, ilişkiler ve hayat yönü öne çıkabilir. Balık burçları kendileriyle ilgili önemli bir konuda netleşebilir ve hayatlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.