6 GEZEGEN GÖKYÜZÜNDE BİR ARAYA GELİYOR! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, çıplak gözle izlenebilecek mi?

6 GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN?

Gün doğumu öncesinde Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter aynı zaman diliminde gökyüzünde görülebilecek. Altı gezegenin oluşturacağı bu dikkat çekici görünüm, 12 Ağustos Çarşamba’yı 13 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece ile sabahın ilk saatlerinde izlenebilecek. En uygun gözlem aralığının ise gün doğumundan yaklaşık 30 ila 60 dakika öncesi olması bekleniyor.

Satürn ve Neptün gece yarısından önce gökyüzündeki yerini alırken, ilerleyen saatlerde Mars ve Uranüs de onlara eşlik edecek. Gün doğumuna doğru Merkür ve Jüpiter’in doğu ufkunda belirmesiyle birlikte altı gezegen aynı anda gözlem alanında olacak.

Merkür ve Jüpiter ufka yakın konumları nedeniyle kısa süreliğine seçilebilecek. Uranüs ile Neptün ise daha düşük parlaklıkta olduklarından çıplak gözle fark edilmeleri zor olacak, bu iki gezegen için dürbün veya teleskop kullanmak gerekecek.