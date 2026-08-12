6 GEZEGEN GÖKYÜZÜNDE BİR ARAYA GELİYOR! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, çıplak gözle izlenebilecek mi?
Gökyüzünde nadir rastlanan manzaralardan biri için geri sayım başladı. Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter, Ağustos 2026'da aynı zaman aralığında gökyüzünde gözlemlenebilecek. Gün doğumundan önce gerçekleşecek bu dikkat çekici buluşma, uygun hava koşullarında gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunacak. Peki 2026 Ağustos gezegen hizalanması ne zaman ve saat kaçta izlenecek, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Ağustos ayında gökyüzü, gezegenlerin dikkat çekici buluşmasına sahne olacak. Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter, gün doğumundan önce aynı zaman diliminde gökyüzünde yer alacak. Uygun hava ve gözlem koşullarında takip edilebilecek bu astronomik olay, gökyüzü meraklılarına altı gezegeni aynı sabah gözlemleme fırsatı verecek. Peki Ağustos 2026 gezegen hizalanması hangi gün gerçekleşecek, saat kaçta izlenebilecek ve Türkiye’den görülebilecek mi? İşte gezegen buluşmasına dair merak edilenler...
6 GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN?
Gün doğumu öncesinde Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter aynı zaman diliminde gökyüzünde görülebilecek. Altı gezegenin oluşturacağı bu dikkat çekici görünüm, 12 Ağustos Çarşamba’yı 13 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece ile sabahın ilk saatlerinde izlenebilecek. En uygun gözlem aralığının ise gün doğumundan yaklaşık 30 ila 60 dakika öncesi olması bekleniyor.
Satürn ve Neptün gece yarısından önce gökyüzündeki yerini alırken, ilerleyen saatlerde Mars ve Uranüs de onlara eşlik edecek. Gün doğumuna doğru Merkür ve Jüpiter’in doğu ufkunda belirmesiyle birlikte altı gezegen aynı anda gözlem alanında olacak.
Merkür ve Jüpiter ufka yakın konumları nedeniyle kısa süreliğine seçilebilecek. Uranüs ile Neptün ise daha düşük parlaklıkta olduklarından çıplak gözle fark edilmeleri zor olacak, bu iki gezegen için dürbün veya teleskop kullanmak gerekecek.
GEZEGENLERİN SIRALANMASI SAAT KAÇTA?
Türkiye saatiyle 04.00 ile 05.30 arasında gökyüzünü izlemek isteyenlerin doğu ve güneydoğu yönüne bakması gerekecek. Bu saatlerde gezegenler, Güneş’in gökyüzündeki görünür hareket yolunu temsil eden ekliptik hattı boyunca sıralanmış şekilde gözlemlenebilecek.
GEZEGEN HİZALANMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Hava ve görüş şartlarının elverişli olması halinde hem gezegen hizalanması hem de Perseid meteor yağmuru Türkiye’nin dört bir yanından gözlemlenebilecek.
HANGİ GEZEGENLER ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK?
Gökyüzündeki buluşmada Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter yer alacak. Bu gezegenlerden Mars ve Satürn çıplak gözle daha rahat seçilebilecek, Merkür ile Jüpiter ise ufka yakın konumları nedeniyle uygun görüş şartlarında görülebilecek.
Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek için ise dürbün ya da teleskop kullanılması gerekecek. NASA, gezegenlerin gerçekte uzayda aynı çizgide bulunmadığını, Dünya’dan bakıldığında yörüngelerinin yakın düzlemi nedeniyle sıralanmış gibi göründüklerini belirtiyor.