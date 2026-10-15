82 plaka kodlu yeni il geliyor mu? İşte İl olmaya aday gösterilen ilçeler listesi
Türkiye'de hangi ilçelerin il statüsü kazanabileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Nüfusu, ekonomik potansiyeli ve gelişmişliğiyle öne çıkan ilçeler gündeme gelirken, 82 ve 83 plaka kodlarının hangi yerleşimlere verileceği de araştırılıyor. Peki, il olmaya aday gösterilen ilçeler hangileri?
Türkiye'nin idari haritasının değişip değişmeyeceği, özellikle nüfusu ve ekonomik hareketliliğiyle öne çıkan ilçeler üzerinden tartışılıyor. Büyükşehirlerin kalabalık ilçelerinden sanayi merkezlerine kadar pek çok yerleşim, il olma potansiyeliyle gündeme geliyor. Ancak il olmaya aday gösterilen ilçelerle ilgili listeler, resmi karar alındığı anlamına gelmiyor. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.
İL OLMA KRİTERLERİ NELERDİR?
Bir ilçenin il statüsü kazanması değerlendirilirken nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları, coğrafi konum ve mevcut altyapı gibi unsurlar öne çıkıyor. Bununla birlikte, bu ölçütlerin karşılanması tek başına il olmak için yeterli değil. Yeni il kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal düzenleme yapılması ve ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN 31 İLÇE
Farklı dönemlerde il olma potansiyeliyle gündeme gelen ilçeler arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerleşimler bulunuyor. Paylaşılan listelerde adı geçen ilçeler şöyle sıralanıyor:
Marmara Bölgesi: Küçükçekmece, Lüleburgaz, Gebze, Esenyurt, Bağcılar, Çorlu, Bandırma, Edremit, Osmangazi.
Ege ve Akdeniz bölgeleri: Manavgat, Alanya, Fethiye, Tarsus, Kozan, Seyhan, İskenderun, Akhisar.
İç Anadolu Bölgesi: Çankaya, Polatlı, Konya Ereğli.
Karadeniz Bölgesi: Ünye.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri: Ergani, Elbistan, Kahta, Siverek, Şehitkamil, Cizre, Yüksekova, Erciş, Keçiören.
82, 83, 84 VE 85 PLAKA KODLARI VERİLDİ Mİ?
Türkiye'de il plaka kodları 01'den 81'e kadar sıralanıyor. Adana 01, Düzce ise 81 plaka kodunu kullanıyor. Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde 82, 83, 84 ve 85 plaka kodlarının yeni illere dağıtıldığı yönünde paylaşımlar yapılsa da bu numaraların belirli ilçelere resmen verildiğini gösteren kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Yeni illerin kurulması ve plaka kodlarının belirlenmesi için ilgili yasal ve idari süreçlerin tamamlanması gerekiyor.