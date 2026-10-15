82 plaka kodlu yeni il geliyor mu? İşte İl olmaya aday gösterilen ilçeler listesi

İstanbul, son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak megakentte hayatı tam anlamıyla durdurdu. Birçok ilçede su ve elektrik kesintisi yaşanırken, 1277 su baskını meydana geldi. Yüreğimizi kavuran ise Fatih ile Sarıyer ilçelerinde yaşanan can kayıpları oldu. 6 ... Daha Fazla Göster

İstanbul, son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak megakentte hayatı tam anlamıyla durdurdu. Birçok ilçede su ve elektrik kesintisi yaşanırken, 1277 su baskını meydana geldi. Yüreğimizi kavuran ise Fatih ile Sarıyer ilçelerinde yaşanan can kayıpları oldu. 6 kentte ise eğitime ara verildi. İşte son 24 saatte İstanbul'da yaşananlar... Daha Az Göster