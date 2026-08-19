A Milli Erkek Basketbol Takımı maç programı: FIBA 2027 Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Basketbolseverler “Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, A Milli Erkek Basketbol Takımı maç programı ile FIBA 2027 Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi…