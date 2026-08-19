A Milli Erkek Basketbol Takımı maç programı: FIBA 2027 Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu öncesinde araştırılıyor. Litvanya ve İzlanda müsabakaları öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren 12 Dev Adam, turdaki ilk maçını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İşte, Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalına ilişkin merak edilenler…
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Basketbolseverler “Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, A Milli Erkek Basketbol Takımı maç programı ile FIBA 2027 Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi…
TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Litvanya basketbol maçı, 28 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turuna Litvanya karşılaşmasıyla başlayarak gruptaki mücadelesini sürdürecek.
TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Litvanya karşılaşmasının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yayıncı kuruluş bilgisinin maç tarihi yaklaştığında Türkiye Basketbol Federasyonu veya ilgili yayın kuruluşu tarafından duyurulması bekleniyor.
TÜRKİYE İKİNCİ TURDA HANGİ GRUPTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda J Grubu'nda yer alıyor. Grupta Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna Hersek bulunuyor.
Türkiye, ilk eleme aşamasını 6 galibiyetle ve yenilgisiz tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, elde ettiği 12 puanla ikinci tur öncesinde J Grubu'nun zirvesinde bulunuyor. İtalya 11, Sırbistan 10, Litvanya ve İzlanda 9'ar, Bosna Hersek ise 8 puanla sıralanıyor.
FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
J Grubu'nda ikinci tur ilk penceresinde Türkiye'nin oynayacağı karşılaşmalar şöyle:
28 Ağustos 2026 Cuma
21.00 | Türkiye - Litvanya
31 Ağustos 2026 Pazartesi
22.30 | İzlanda - Türkiye
İkinci tur maçları sonunda gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.