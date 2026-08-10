A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Termosifon, Tezgah Altı Buzdolabı, TV geliyor...

A101’in 13 Ağustos 2026 tarihli yeni Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyada televizyon ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden okul ve kırtasiye malzemelerine, mutfak gereçlerinden saklama çözümlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Katalogda QLED televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, su ısıtıcı, saç ve sakal kesme makinesi, elektrikli süpürge, kırtasiye setleri, servis ve yemek tabakları, metal servis gereçleri, saklama kapları ve termos gibi ürünler öne çıkıyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? 13 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın aktüel ürünlerine ilişkin detaylar...