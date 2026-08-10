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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Termosifon, Tezgah Altı Buzdolabı, TV geliyor...

        A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Termosifon, Tezgah Altı Buzdolabı, TV geliyor...

        A101'in 13 Ağustos 2026 Perşembe günü satışa sunacağı yeni Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda televizyondan küçük ev aletlerine, motosiklet ve mopetten kırtasiye ürünlerine, mutfak gereçlerinden ev düzenleme ürünlerine kadar pek çok farklı kategori yer alıyor. Yeni katalogda şarjlı süpürgeler, termosifon, buzdolabı, ütü, su ısıtıcı, kahvaltı takımı, termos, metal raf, pelüş puf ve makyaj organizeri gibi çeşitli ürünler de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki 13 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler var, bu hafta hangi fırsatlar raflarda olacak? İşte A101'in yeni aktüel ürün afişinde yer alan ürünlerin tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 17:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 13 Ağustos 2026 tarihli yeni Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyada televizyon ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden okul ve kırtasiye malzemelerine, mutfak gereçlerinden saklama çözümlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Katalogda QLED televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, su ısıtıcı, saç ve sakal kesme makinesi, elektrikli süpürge, kırtasiye setleri, servis ve yemek tabakları, metal servis gereçleri, saklama kapları ve termos gibi ürünler öne çıkıyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? 13 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın aktüel ürünlerine ilişkin detaylar...

        2

        A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL

        20W Hızlı Şarj Aleti 249 TL

        Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL

        20W PD Hızlı Şarj 799 TL

        3

        4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

        Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TL

        Tezgah Altı Buzdolabı 6.499 TL

        Buzdolabı 15.999 TL

        4

        VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL

        150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

        RS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        5

        Dijital Çay Makinesi 2.199 TL

        Seramik Tabanlı Ütü 899 TL

        Stantlı Şarjlı Su Pompası 399 TL

        Şarjlı El Süpürgesi 579 TL

        Saç Sakal KEsme Makinesi 699 TL

        Dikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL

        6

        10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL

        Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL

        Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

        Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

        Bambu Çerezlik 199 TL

        Pompalı Termos 399 TL

        3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL

        Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL

        4'lü Tatlı Tabağı 169 TL

        7

        Metal Ayaklı Pelüş Puf 1.299 TL

        Makyaj Organizer Seti 3'lü 139 TL

        Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

        Pamuklu Halı 100*100 449 TL

        Pamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı 399 TL

        8

        Boyama Seti 159 TL

        Defterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TL

        Jumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TL

        Versatil Kalem 25 TL

        Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TL

        Ruj Şekilli Silgi 29,50 TL

        Abaküslü Yazı Tahtası 159 TL

        Kabartmalı Sticker 55 TL

        9

        Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL

        Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL

        Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL

        Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL

        Sesli Vakum Süpürge 299 TL

        Ahşap İlk Uçağım 229 TL

        Ahşap Geometrik Bultak 229 TL

        10

        Ayçiçek Yağı 1L 119,50 TL

        Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 1L 325 TL

        Baldo Pirinç 5 KG 369 TL

        Makarna 500g 19,75 TL

        Mayalı İtalyan Usulü Pladina 3'lü 74,50 TL

        11

        Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

        Cam Temizleyici 750 ml 99 TL

        Çamaşır Parfümü 200g 159 TL

        Bebek Bezi 340 TL

        Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 85 TL

        Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

        Metalik Göz Kalemi 129 TL

        Stick Allık 199 TL

        Glitter Oje 69,50 TL

        Çantalı Makyaj Süngeri 3'lü 99,50 TL

        12
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