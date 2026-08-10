A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Termosifon, Tezgah Altı Buzdolabı, TV geliyor...
A101'in 13 Ağustos 2026 Perşembe günü satışa sunacağı yeni Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda televizyondan küçük ev aletlerine, motosiklet ve mopetten kırtasiye ürünlerine, mutfak gereçlerinden ev düzenleme ürünlerine kadar pek çok farklı kategori yer alıyor. Yeni katalogda şarjlı süpürgeler, termosifon, buzdolabı, ütü, su ısıtıcı, kahvaltı takımı, termos, metal raf, pelüş puf ve makyaj organizeri gibi çeşitli ürünler de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki 13 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler var, bu hafta hangi fırsatlar raflarda olacak? İşte A101'in yeni aktüel ürün afişinde yer alan ürünlerin tamamı...
A101’in 13 Ağustos 2026 tarihli yeni Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyada televizyon ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden okul ve kırtasiye malzemelerine, mutfak gereçlerinden saklama çözümlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Katalogda QLED televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, su ısıtıcı, saç ve sakal kesme makinesi, elektrikli süpürge, kırtasiye setleri, servis ve yemek tabakları, metal servis gereçleri, saklama kapları ve termos gibi ürünler öne çıkıyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? 13 Ağustos A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın aktüel ürünlerine ilişkin detaylar...
A101 13 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU
55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL
20W Hızlı Şarj Aleti 249 TL
Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL
20W PD Hızlı Şarj 799 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TL
Tezgah Altı Buzdolabı 6.499 TL
Buzdolabı 15.999 TL
VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
RS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Dijital Çay Makinesi 2.199 TL
Seramik Tabanlı Ütü 899 TL
Stantlı Şarjlı Su Pompası 399 TL
Şarjlı El Süpürgesi 579 TL
Saç Sakal KEsme Makinesi 699 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL
10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL
Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
Bambu Çerezlik 199 TL
Pompalı Termos 399 TL
3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL
Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL
4'lü Tatlı Tabağı 169 TL
Metal Ayaklı Pelüş Puf 1.299 TL
Makyaj Organizer Seti 3'lü 139 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
Pamuklu Halı 100*100 449 TL
Pamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı 399 TL
Boyama Seti 159 TL
Defterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TL
Jumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TL
Versatil Kalem 25 TL
Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TL
Ruj Şekilli Silgi 29,50 TL
Abaküslü Yazı Tahtası 159 TL
Kabartmalı Sticker 55 TL
Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL
Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL
Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL
Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL
Sesli Vakum Süpürge 299 TL
Ahşap İlk Uçağım 229 TL
Ahşap Geometrik Bultak 229 TL
Ayçiçek Yağı 1L 119,50 TL
Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 1L 325 TL
Baldo Pirinç 5 KG 369 TL
Makarna 500g 19,75 TL
Mayalı İtalyan Usulü Pladina 3'lü 74,50 TL
Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Cam Temizleyici 750 ml 99 TL
Çamaşır Parfümü 200g 159 TL
Bebek Bezi 340 TL
Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 85 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
Metalik Göz Kalemi 129 TL
Stick Allık 199 TL
Glitter Oje 69,50 TL
Çantalı Makyaj Süngeri 3'lü 99,50 TL