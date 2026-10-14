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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Ekim 2026: ATV, Motosiklet, elektrikli ısıtıcı fan... A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Ekim 2026: ATV, Motosiklet, elektrikli ısıtıcı fan... A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Ekim Perşembe günü A101'de elektrikli çocuk motosikleti, oyuncak sesli ışıklı stantlı süpürge, elektrikli 4 tekerlekli kasalı golf arabası indirimde olacak. Dikkat çeken ürünler arasında ATV, Motosiklet, elektrikli ısıtıcı fan da yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler A101 kataloğunun tamamına erişmek istiyor. İşte, A101 indirimli ürünlerin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        Aldın Aldın A101 15 Ekim kataloğu perşembe gününe ait ürünler yayınlandı. 15 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu yine çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuldu. 15 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyada elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, beyaz eşyadan elektrikli araçlara kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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        A101 AKTÜEL 15 EKİM 2026 KATALOĞU

        On-Road ATV 449.990 TL

        VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

        VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

        RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

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        APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

        Toz Deterjan 9 KG 389 TL

        Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL

        Çamaşır Parfümü 275 TL

        Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL

        Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

        16'lı Kağıt Havlu 219 TL

        48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL

        Islak Havlu 120'li 65 TL

        Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL

        Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL

        Karabuğday Patlağı 60 TL

        Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL

        Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

        Dikey El Süpürgesi 1.299 TL

        4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

        Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL

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        Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL

        Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL

        Epilasyon Aleti 899 TL

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        #A101 aktüel ürünler
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