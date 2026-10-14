A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Ekim 2026: ATV, Motosiklet, elektrikli ısıtıcı fan... A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Ekim Perşembe günü A101'de elektrikli çocuk motosikleti, oyuncak sesli ışıklı stantlı süpürge, elektrikli 4 tekerlekli kasalı golf arabası indirimde olacak. Dikkat çeken ürünler arasında ATV, Motosiklet, elektrikli ısıtıcı fan da yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler A101 kataloğunun tamamına erişmek istiyor. İşte, A101 indirimli ürünlerin tamamı
Aldın Aldın A101 15 Ekim kataloğu perşembe gününe ait ürünler yayınlandı. 15 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu yine çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuldu. 15 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyada elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, beyaz eşyadan elektrikli araçlara kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
A101 AKTÜEL 15 EKİM 2026 KATALOĞU
On-Road ATV 449.990 TL
VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Toz Deterjan 9 KG 389 TL
Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL
Çamaşır Parfümü 275 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
16'lı Kağıt Havlu 219 TL
48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL
Islak Havlu 120'li 65 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL
Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL
Karabuğday Patlağı 60 TL
Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL
Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Dikey El Süpürgesi 1.299 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL
Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL
Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL
Epilasyon Aleti 899 TL