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        Haberler Bilgi Gündem AGS soru ve cevap anahtarı PDF sorgulama ekranı: AGS - ÖABT sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı!

        AGS soru ve cevap anahtarı PDF sorgulama ekranı: AGS - ÖABT sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı!

        2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise ÖABT'ye katılan binlerce aday şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Sınavın ardından adaylar doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. ÖSYM, sınav sonrasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı resmi internet sitesi üzerinden erişime açıyor. Adaylar, kendi soru kitapçıklarını ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, AGS ve ÖABT soruları ile cevapları yayımlandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 AGS ve ÖABT soru kitapçığına ve cevap anahtarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Adaylar, AGS oturumuna saat 10.15'te, ÖABT oturumuna ise saat 14.45'de katıldı. Sınavların sona ermesinin ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla birlikte temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, AGS ve ÖABT soruları ile cevapları yayımlandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 AGS cevap anahtarı...

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        AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u ÖSYM tarafından erişime sunuldu.

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        AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AGS ve ÖABT soru ve cevap anahtarı T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        AGS soruları ve cevaplarına aşağıdaki link aracılığıyla erişim sağlayabilirsiniz.

        AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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        AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        ÖSYM'nin duyurusunun ardından adaylar;

        Temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden,

        Kendilerine ait sınav soru kitapçığına ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

        Adaylara özel soru görüntüleme ekranı belirli bir süre erişime açık tutulacak.

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        AGS VE ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA YAPILDI?

        2026 AGS ve ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi.

        AGS: Saat 10.15

        ÖABT: Saat 14.45

        Her iki oturumun tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Adaylar şimdi soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç takvimine ilişkin ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

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        AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Sonuç tarihine ilişkin resmi takvimde yer alan bilgiler doğrultusunda değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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