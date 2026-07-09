Öğretmenlik hedefiyle sınava hazırlanan adaylar için AGS takvimi yeniden gündeme geldi. Bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı’na kısa süre kala binlerce aday, sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, “AGS ne zaman yapılacak?” ve “2026 AGS sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte öğretmen adaylarının merak ettiği AGS sınav sürecine dair ayrıntılar...