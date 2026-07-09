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        Haberler Bilgi Gündem AGS SINAV TARİHİ 2026: Akademi Giriş Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AGS sınav yerleri belli oldu mu?

        AGS SINAV TARİHİ 2026: Akademi Giriş Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AGS sınav yerleri belli oldu mu?

        Öğretmenlik yolunda yeni dönemin ilk önemli adımı olan Akademi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 AGS'ye katılacak adaylar, sınav takvimiyle birlikte giriş belgeleri ve sınav merkezi bilgilerine odaklandı. Peki, AGS hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2026 AGS sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Öğretmenlik hedefiyle sınava hazırlanan adaylar için AGS takvimi yeniden gündeme geldi. Bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı’na kısa süre kala binlerce aday, sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, “AGS ne zaman yapılacak?” ve “2026 AGS sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte öğretmen adaylarının merak ettiği AGS sınav sürecine dair ayrıntılar...

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        2026 AGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        2026-MEB-AGS sınav takviminde ÖSYM tarafından değişikliğe gidildi. İlk açıklanan takvimde 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan sınav, Ankara’da gerçekleştirilecek uluslararası NATO Zirvesi ve bu kapsamda alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

        ÖSYM’nin güncel duyurusuna göre Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

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        AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini çoğunlukla sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açtığı biliniyor. 2026 AGS’nin 26 Temmuz’da uygulanacak olması nedeniyle, sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ortalarından itibaren açıklanması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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