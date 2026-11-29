ALES/3 sınav yorumları: ALES zor muydu, kolay mıydı? Adaylardan komik X paylaşımları
ALES/3 sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, sınavın zorluk derecesine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Sayısal ve sözel testlerdeki sorulara ilişkin yorumlar gündem olurken bazı adayların sınav çıkışında yaptığı esprili paylaşımlar da dikkat çekti. Peki, 2026 ALES/3 sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, adaylar ALES sınav soruları yorumları…
2026-ALES/3 sınavının ardından adayların en çok konuştuğu konular arasında sayısal ve sözel testlerin zorluk derecesi, soruların niteliği ve sınav süresinin yeterli olup olmadığı yer aldı. Sınavdan çıkan adaylar, özellikle zorlandıkları sorulara ilişkin değerlendirmelerini X (Twitter) hesaplarından paylaşırken sınav heyecanını ve soru karşısındaki tepkilerini mizahi bir dille anlattı. ALES sınav yorumları arasında komik paylaşımlar da öne çıktı. Peki, ALES nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, Adaylardan komik X paylaşımları…
ALES/3 SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
ALES/3 sınavından çıkan adaylar, sayısal ve sözel testlerde karşılaştıkları soruları değerlendirmeye başladı. Bazı adaylar soruların beklediklerinden zor olduğunu belirtirken bazıları sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade etti. Sınavın ardından yapılan yorumlarda özellikle süreyi yetiştirme ve soruları çözmek için harcanan zaman öne çıktı.
ALES SINAV YORUMLARI X'TE GÜNDEM OLDU
2026 ALES/3 sınavının sona ermesiyle birlikte adayların değerlendirmeleri X platformunda paylaşılmaya başladı. Sınavın nasıl geçtiğini anlatan adaylar, sorulara ilişkin yorumlarının yanı sıra sınav sırasında yaşadıkları ilginç anları da takipçileriyle paylaştı. ALES sınav yorumları, sınavın zorluk derecesini merak eden adayların da gündemine girdi.
ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES/3 sınavının ardından adayların merak ettiği konulardan biri de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih oldu. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. Adaylar, yayımlanacak cevap anahtarı üzerinden sınavda işaretledikleri yanıtları kontrol edebilecek.