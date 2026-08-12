ALES SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? ALES sınav sonucu sorgulama ekranı
Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 Ağustos 2026 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Doğru ve yanlış cevap sayılarına göre tahmini olarak puan hesaplaması yapan adaylar, şimdi heyecanla ALES/2 sonuçları için gelecek açıklamayı bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ALES sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2026 ALES sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama sayfası!
2026 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Takvime göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, nereden öğrenilir? İşte ALES sonuçları açıklanma tarihi!
2026 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile ALES/2 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Takvime göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır.
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.