ALES SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.