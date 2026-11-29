Altın alacaklar dikkat! 29 Kasım 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 29 Kasım Pazar günü yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altındaki son rakamlar hafta sonu alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte 29 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
29 Kasım 2026 Pazar günü altın piyasasında güncel satış fiyatları belli oldu. Haftanın son gününde gram altın 5 bin 964,82 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10 bin 155 TL, yarım altın ise 20 bin 309 TL'den satılıyor. Tam altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları da birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Kasım Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum…
ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da iç piyasadaki fiyatlamalar açısından yakından izleniyor. 29 Kasım 2026 Pazar günü ons altının satış fiyatı 3.654,69 dolar olarak kaydedildi.
Altın fiyatları serbest piyasada kuyumculara ve alış-satış işlemlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle altın alım satımı yapacak vatandaşların işlem öncesinde güncel fiyatları kontrol etmesi gerekiyor.
29 KASIM GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın piyasasında en çok takip edilen ürünlerin başında gelen gram ve çeyrek altının 29 Kasım 2026 Pazar günündeki satış fiyatları şöyle:
YARIM ALTIN VE TAM ALTIN KAÇ TL?
Düğün, nişan ve özel günlerde tercih edilen yarım ve tam altının güncel satış fiyatları da belli oldu. 29 Kasım Pazar günü yarım altın 20 bin TL seviyesinin üzerinde bulunurken tam altının satış fiyatı 40 bin TL sınırına yaklaştı.
CUMHURİYET ALTINI VE GREMSE ALTIN NE KADAR?
Yüksek tutarlı altın alımı yapmayı planlayan vatandaşların takip ettiği Cumhuriyet ve gremse altının 29 Kasım 2026 tarihli satış fiyatları şöyle: