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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 28 TEMMUZ || Son dakika: fiyatlar düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI 28 TEMMUZ || Son dakika: fiyatlar düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 157 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 68 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 28 Temmuz Salı gününe değer kaybıyla başladı. Yaşan düşüş sonrası en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.150,0180

        6.150,9630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.046,52

        4.047,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.840,0300

        10.056,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.360,1200

        40.104,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.846,00

        40.101,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.644,11

        20.139,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.823,69

        40.575,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.667,40

        41.694,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.384,62

        4.548,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.644,25

        5.835,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        100.400,00

        101.157,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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