ALTIN FİYATLARI CANLI 28 TEMMUZ || Son dakika: fiyatlar düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 28 Temmuz Salı gününe değer kaybıyla başladı. Yaşan düşüş sonrası en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...