ALTIN FİYATLARI CANLI 28 TEMMUZ || Son dakika: fiyatlar düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 157 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 68 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 28 Temmuz Salı gününe değer kaybıyla başladı. Yaşan düşüş sonrası en çok sorgulananlar arasında ise "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.150,0180
6.150,9630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.046,52
4.047,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.840,0300
10.056,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.360,1200
40.104,2800
TAM ALTIN FİYATI
39.846,00
40.101,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.644,11
20.139,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.823,69
40.575,05
ATA ALTIN FİYATI
40.667,40
41.694,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.384,62
4.548,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.644,25
5.835,37
GREMSE ALTIN FİYATI
100.400,00
101.157,00